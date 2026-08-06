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Сооснователь Mysten Labs Сэм Блэкшир покинул компанию ради Anthropic, SUI слегка просела в цене

Сооснователь Mysten Labs Сэм Блэкшир покинул компанию ради Anthropic, SUI слегка просела в цене

Создатель языка программирования Move и сооснователь Mysten Labs Сэм Блэкшир объявил об уходе из компании ради работы в Anthropic, где сосредоточится на исследованиях в области защитной кибербезопасности.

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