Сооснователь Mysten Labs Сэм Блэкшир покинул компанию ради Anthropic, SUI слегка просела в цене

Создатель языка программирования Move и сооснователь Mysten Labs Сэм Блэкшир объявил об уходе из компании ради работы в Anthropic, где сосредоточится на исследованиях в области защитной кибербезопасности.
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