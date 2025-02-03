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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Сколько процентов севастопольцев поддерживают идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах?

Сколько процентов севастопольцев поддерживают идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах?

С ростом популярности маркетплейсов возникла проблема неконтролируемого потребления, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагает решить ее путем внедрения нового функционала, с помощью которого можно будет установить самозапрет и/или денежный лимит на покупки.

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