В Госдуме захотели защитить пользователей онлайн-подписок от лишних списаний

Депутаты рассмотрят законопроект, который в обязательном порядке обяжет включать в договор об цифровых подписках некоторые положения На этой неделе в Госдуме рассмотрят законопроект о защите пользователей цифровых подписок, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.