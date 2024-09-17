В Госдуме захотели защитить пользователей онлайн-подписок от лишних списаний

Депутаты рассмотрят законопроект, который в обязательном порядке обяжет включать в договор об цифровых подписках некоторые положения На этой неделе в Госдуме рассмотрят законопроект о защите пользователей цифровых подписок, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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