Артиллерией по Булгакову. Почему русский писатель внезапно стал врагом Украины

Русский писатель Михаил Булгаков неожиданно стал на Украине каким-то идеологом антиукраинства. В стране не только пытаются уничтожить его музеи и памятники, но и подогнать под это варварство чуть ли не научное и политическое обоснование.
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