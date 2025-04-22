Приметы на пасхальную неделю с 21 по 26 апреля 2025 года подскажут верующим, как себя вести ClickioСветлая седмица — особое время для всех христиан, наполненное радостью, благоговением и глубокой духовной силой.
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