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Приметы на пасхальную неделю с 21 по 26 апреля 2025 года подскажут верующим, как себя вести

Приметы на пасхальную неделю с 21 по 26 апреля 2025 года подскажут верующим, как себя вести

Приметы на пасхальную неделю с 21 по 26 апреля 2025 года подскажут верующим, как себя вести ClickioСветлая седмица — особое время для всех христиан, наполненное радостью, благоговением и глубокой духовной силой.

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