Власти Бранденбурга пригрозили выдворить посла России с церемонии в честь 80-летия Победы

Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в Германии Сергея Нечаева с мероприятий, посвященных разгрому нацистской Германии (в том числе с памятной церемонии в честь годовщины освобождения концлагеря Заксенхаузен под Берлином), если он на них придет.