Компания Roche потратит миллиарды долларов на обладание чудо вакциной для лечения болезни Крона

Швейцарская медицинская компания Roche решила получить первенство в области лечения болезни Крона. Это заболевание не подлежит окончательному лечению, но фармакологическая фирма Telavant завершает разработку многообещающей терапии для пациентов с таким диагнозом.
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