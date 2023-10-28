Лев Валерич. Куда пропал мальчик? - как из героя-орденоносца сделали жертву сталинских репрессий...

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."люди, которые выдумывают мифы о репрессиях, даже не задумываются о том, что топчут ногами память пацанов, которые грудью стали на защиту страны".

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