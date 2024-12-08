«Он часть нашей семьи. Поздравляю его с началом своей». Маркус Смарт принес 2-месячного сына познакомиться с бывшими одноклубниками из «Селтикс»

Защитник отыграл 20 матчей в прошлом сезоне после перехода из «Селтикс» в состав «Гриззлис». Смарт провел 19 минут на площадке в победном гостевом матче «Мемфиса» (127:121) и набрал 3 очка, 2 подбора и 2 передачи, реализовав 1 из 11 бросков с игры и 1 из 6 трехочковых.