«Главные защитники», которые не дают народу выбрать

В этом году израильский премьер Биньямин Нетаньяху и украинский президент Владимир Зеленский неожиданно заговорили на одном языке.
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