НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Мусаев – игрокам «Краснодара» после 0:0: «Мы не имеем права так играть. Выходить расслабленными, не подбирать мячи – на что вы рассчитывали? Ответственность на мне – не достучался, плохо подготовил»

Мусаев – игрокам «Краснодара» после 0:0: «Мы не имеем права так играть. Выходить расслабленными, не подбирать мячи – на что вы рассчитывали? Ответственность на мне – не достучался, плохо подготовил»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео с речью главного тренера «Краснодара» в раздевалке после ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх