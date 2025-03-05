Все дороги ВСУ в огне: в районе Суджи начался настоящий ад

Представители силовых ведомств также отметили, что в контрнаступательных операциях против морских пехотинцев в южной части Суджанского района были замечены восемнадцатилетние новобранцы из украинских десантных войск, также об этом пишет тг-канал Риа Новости.
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