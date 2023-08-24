В смерти Евгения Пригожина усомнился депутат Антонов в Новосибирске

Если Пригожин был бы жив, он бы вышел в эфир и опроверг бы свою смерть.

Р

Роман

На втором борту был, этого старого зека так не взять, не для того он столько денег получил по страховке за убитых зеков чтобы, хотя может понадеялся что с уткиным его не собьют, вот тут ошибься