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В смерти Евгения Пригожина усомнился депутат Антонов в Новосибирске

В смерти Евгения Пригожина усомнился депутат Антонов в Новосибирске

Самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. По предварительным данным, все 10 человек, которые находились на борту, погибли.

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Комментарии
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СМ
Сергей Матвеенко
Если Пригожин был бы жив, он бы вышел в эфир и опроверг бы свою смерть.
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14 час.
ЕН
Егоров Николай
Наивный.
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13 час.
Р
Роман
На втором борту был, этого старого зека так не взять, не для того он столько денег получил по страховке за убитых зеков чтобы, хотя может понадеялся что с уткиным его не собьют, вот тут ошибься
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13 час.

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