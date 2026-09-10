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Как сейчас выглядит девочка из заставки «Битвы экстрасенсов»

Как сейчас выглядит девочка из заставки «Битвы экстрасенсов»

Вы удивитесь Каждый, кто видел «Битву экстрасенсов», помнит эту заставку с девочкой с длинными косичками.

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