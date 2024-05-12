Глава МИД КНР подвел итоги визита Си Цзиньпина в Европу

Председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетил Францию, Сербию и Венгрию. В ходе турне глава Китая провел более 30 мероприятий, в рамках которых затронул основные экономические и стратегические вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии