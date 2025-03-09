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«Будет жить моя мама»: дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы

«Будет жить моя мама»: дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы

Вера Алдонина исполнила последнее желание певицы, умершей шесть лет назад. Юлия Началова с дочерью Верой Алдониной соцсетиВосемнадцатилетняя дочь Юлии Началовой от футболиста Евгения Алдонина анонсировала выход посмертного альбома певицы.

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