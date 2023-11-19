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Рамзан Кадыров: Полк «Север-АХМАТ» готовится вернуться на передовую в зоне проведения СВО

Бойцы полка специального назначения «Север-АХМАТ» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ завершили тренировочные мероприятия на полигоне и под руководством командира Зайнди Зингиева готовятся к возвращению на передовую для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.

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