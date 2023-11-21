Стало известно, сколько жителей Карелии зарабатывает больше 100 тысяч рублей

Карелии оказалась в третьей десятке регионов с высокими зарплатами. Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце списка оказались Калмыкия и Ингушетия.
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