Центробанк оценил стоимость банковских карт россиян на черном рынке

Цена за одну дропперскую карту, оформляющуюся на подставных лиц или продающуюся мошенникам либо теневому бизнесу на черном рынке, в 2024 году составила до 40 тысяч рублей, сообщил с беседе с интернет-изданием РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.