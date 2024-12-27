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Центробанк оценил стоимость банковских карт россиян на черном рынке

Центробанк оценил стоимость банковских карт россиян на черном рынке

Цена за одну дропперскую карту, оформляющуюся на подставных лиц или продающуюся мошенникам либо теневому бизнесу на черном рынке, в 2024 году составила до 40 тысяч рублей, сообщил с беседе с интернет-изданием РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

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