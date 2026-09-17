176 медведей ликвидировали в Иркутской области за месяц

За последний месяц в регионе от нападений хищников погибли три человека. В рамках регулирования численности принято 133 решения о добыче 353 медведей в 22 районах, уже ликвидировано 176 проблемных особей.
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