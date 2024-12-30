Диетолог дала советы, как сделать новогодний стол безопасным для фигуры и здоровья

Новый год – любимый многими россиянами праздник, который непременно связан с пышно накрытым столом. В тарелки обильно кладутся салаты, закуски, горячее, а бокалы наполняются шампанским или более крепкими напитками.
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