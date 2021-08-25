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Realme 8 c обновление ПО получил функцию Dynamic RAM, которая увеличивает оперативную память

Realme 8 c обновление ПО получил функцию Dynamic RAM, которая увеличивает оперативную память

Компания Realme выпустила для смартфона Realme 8 новое обновление ПО с одной полезной функцией. Что известно Речь идёт о технологии Dynamic RAM, которая увеличивает оперативную память смартфона за счёт встроенного накопителя.

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