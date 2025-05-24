Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В порту Одессы наши ракеты поразили контейнеровоз с военным грузом для киевского режима

В порту Одессы наши ракеты поразили контейнеровоз с военным грузом для киевского режима

24.05.2025 Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил:"23 мая расчётами ОТРК «Искандер» нанесён групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отлично!
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8 час.
АА
Алекс Архипов
Все контейнеровозы в Одессу надо топить непрерывно.
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4 час.
людмила михайлик
Хорошо наши воюют,Одессе помогают избавиться от фашистов
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1 час.
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