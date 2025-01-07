Москва получит новые школы и сады: инвесторы вложат в стройку до 2024 года

В 2024 году инвесторы заключили 13 договоров с Москвой на строительство образовательных учреждений. Заммэра Владимир Ефимов сообщил, что они создадут более 14 тысяч мест в школах и детсадах, в основном в ТиНАО, обеспечивая город необходимой инфраструктурой.