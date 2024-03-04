Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Там все министры 5 колонна...Министр считает: ...
  • Балу -
    Было бы неплохо поддержать хуситов...Он утонул
  • Балу -
    Если чё - я им на этот сэндвич ещё и навалить могу... И не только я... У нас большинство народа с удовольствием им на...Сэндвич "Навальный"

Сэндвич "Навальный"

Сэндвич "Навальный"

В честь похорон Навального на Украине выпустили одноименный сэндвич. Теперь Навального можно не только похоронить, но и съесть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
А есчо могу подарить свистнутым бандероЖОпам идейку: состряпайте сендвич под названием: &quot;Навальный в гробу&quot;!
Ответить
10 час.
Юрий Золотарев
Пойдёт &quot;на ура&quot;!!
Ответить
10 час.
Балу -
Если чё - я им на этот сэндвич ещё и навалить могу... И не только я... У нас большинство народа с удовольствием им навалит... Пускай кушают...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх