В честь похорон Навального на Украине выпустили одноименный сэндвич. Теперь Навального можно не только похоронить, но и съесть.
Сэндвич "Навальный"
Комментарии
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Юрий Золотарев
А есчо могу подарить свистнутым бандероЖОпам идейку: состряпайте сендвич под названием: "Навальный в гробу"!
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10 час.
Юрий Золотарев
Пойдёт "на ура"!!
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10 час.
Балу -
Если чё - я им на этот сэндвич ещё и навалить могу... И не только я... У нас большинство народа с удовольствием им навалит... Пускай кушают...
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7 час.
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