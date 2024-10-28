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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хаманн о «Боруссии»: «Игрокам дали слишком много власти. Многие не хотели работать с Терзичем, теперь не хотят Шахина» 

После 8 туров дортмундцы занимают в Бундеслиге 7-е место. «Многие игроки больше не хотели работать с Терзичем, хотя он был самым успешным тренером «Боруссии» в последние годы – выиграл Кубок Германии, должен был выигрывать Бундеслигу, выводил команду в финал Лиги чемпионов.

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