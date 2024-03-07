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Спички - не игрушка

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Франция похвасталась своим вкладом в конфликт на Украине

Франция похвасталась своим вкладом в конфликт на Украине

Франция впервые опубликовала список всех вооружений, которые она поставила Украине с начала конфликта по 31 декабря, пишет Politico.

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