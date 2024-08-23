В России растет оборот рынка готовых рационов питания

По итогам 2024 года он может увеличиться на 22%, до 18,4 млрд рублей. Хотя ранее аналитики прогнозировали спад интереса к этому сегменту доставкиРынок готовых рационов растет после двухлетнего спада, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.