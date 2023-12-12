В Ставрополе в рамках акции «Мы – граждане России!» состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям региона

В День Конституции Российской Федерации в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» состоялась церемония вручения паспортов 14-летним жителям региона.
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