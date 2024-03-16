День весеннего равноденствия-2024: почему 20 марта день равен ночи, особенности и опасности суток – три крутых обряда стать навсегда счастливым Алиса БронскаяВ 20-й день марта 2024 года наступит День весеннего равноденствия, который считается особым временем согласно древним преданиям.