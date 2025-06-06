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Царьград

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Обломки сбитого БПЛА повредили несколько машин на Киевском шоссе под Калугой

Обломки сбитого БПЛА повредили несколько машин на Киевском шоссе под Калугой

Есть пострадавшие.Обломки сбитого беспилотника упали на Киевском шоссе в районе посёлка Балабаново Калужской области.

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