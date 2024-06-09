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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер об уверенности Вильнева в «Феррари»: «Иногда ты неправ»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер пообщался с чемпионом «Формулы-1» Жаком Вильневым после неудачной квалификации к Гран-при Канады: Шарль Леклер стал 11-м, Карлос Сайнс – 12-м.

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