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Муфтий призвал не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами

Муфтий призвал не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами

Не стоит делать выводы о российских мусульманах по поведению мигрантов, которые могут не разделять ценности исповедующих ислам россиян, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Альбир хазрат Крганов.

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Комментарии
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А
Александр
Мигранты отличаются не верой, а бытовыми традициями, которые у нас неприемлемы. Муфтий верно подметил.
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22 час.

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