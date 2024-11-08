Муфтий призвал не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами

Не стоит делать выводы о российских мусульманах по поведению мигрантов, которые могут не разделять ценности исповедующих ислам россиян, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Альбир хазрат Крганов.
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