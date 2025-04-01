Состояние владельца ММК Рашникова достигло 11,3 миллиарда долларов

Состояние владельца ММК (Челябинская область) Виктора Рашникова достигло 11,3 млрд рублей. Как следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index, в течение квартала бизнесмен разбогател на 700 млн долларов.
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