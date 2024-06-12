В России сегодня празднуют День рождения Святого благоверного Великого Князя Александра Невского. Основатель Царьграда Константин Малофеев напомнил, что принцип "дружить с Востоком и воевать с Западом" сегодня актуален, как никогда.
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