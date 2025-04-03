✅ В Крыму открыли для посещения Казантипский заповедник «1 апреля завершился “сезон тишины” в государственном природном заповеднике “Казантипский”», — сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».
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✅ В Крыму открыли для посещения Казантипский заповедник «1 апреля завершился “сезон тишины” в государственном природном заповеднике “Казантипский”», — сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».