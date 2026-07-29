Официально: «Зенит» и Нижний всё-таки начали операцию по реанимации «Балтики» после «выстрела ей в голову»

«Зенит» и «Нижний Новгород» достигли договоренности о переходе вратаря Евгения Латышонка. Контракт заключен на три года, о финансовой стороне сообщений нет, а сам факт прощания с чемпионом страны и двукратным обладателем Суперкубка России «сине-бело-голубые» обнародовали на своем официальном сайте.