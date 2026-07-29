Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Официально: «Зенит» и Нижний всё-таки начали операцию по реанимации «Балтики» после «выстрела ей в голову»

Официально: «Зенит» и Нижний всё-таки начали операцию по реанимации «Балтики» после «выстрела ей в голову»

«Зенит» и «Нижний Новгород» достигли договоренности о переходе вратаря Евгения Латышонка. Контракт заключен на три года, о финансовой стороне сообщений нет, а сам факт прощания с чемпионом страны и двукратным обладателем Суперкубка России «сине-бело-голубые» обнародовали на своем официальном сайте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии