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Самолет Стокгольм – Цюрих подал сигнал бедствия над ФРГ

Самолет Стокгольм – Цюрих подал сигнал бедствия над ФРГ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Самолет, летящий по маршруту Стокгольм – Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над Германией.

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