Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете

С 1 октября вступили в силу законодательные поправки, согласно которым владельцы интернет-ресурсов, использующие рекомендательные технологии обязаны предупреждать об их использовании, а также публиковать правила их использования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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