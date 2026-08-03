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Житель Пермского края выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей

Житель Пермского края выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей

Житель Пермского края по имени Владимир выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей. Мужчина рассказал, что при покупке билетов придерживался собственного правила, которое, по его словам, уже не впервые приносит ему удачу.

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