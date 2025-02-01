«Тихое» Запорожье вот-вот рванет со страшной силой: Карта специальной военной операции на Украине на 1 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваЗапорожский участок ЛБС лишь кажется «тихим» на первый взгляд.