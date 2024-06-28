artut.pirogov НАТО готовит полномасштабный удар по России, в качестве плацдарма для развертывания основных сил выбрана Финляндия.
Всё готово к удару. Названо ожидаемое время вторжения НАТО в Россию. Война начнётся с воздушных провокаций
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У Сивкого с математикой и тем более с логикой большие проблемы однако.
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2 час.
S
Seruoki
Пиндосовский мир загоняет себя в тупик, ставя нас в безвыходное положения Ка отмотать ситуацию назад, когда уже столько ужасного сказано, сделано и подготавливается? Почти невозможно. До выборов жахнут. Вся надежда на наше упреждение, как в 2022г. Только надо быть более решительными и последовательными, без соплей и реверенсов. И не забывать, что в тылу у нас по разным оценкам 15 миллионов мигрантов, готовых к своим разрушительным беспощадным действиям...
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2 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Какие на хрен танки, БМП и БРДМ в качестве наступательной силы из Финляндии? Это, мля, не усраина с бескрайними полями/степями, там все дороги прорублены в граните или базальтах и нет такого бездорожья, где можно "ломануться, хрен догонишь". Вся наступательная техника будет кучковаться на дорогах, которых там не так много. Сечас не 41-ый год, скрытно сконцентрировать и продвинуть к границе такие силы не получится. Загоняться не надо.
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1 час.
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