Всё готово к удару. Названо ожидаемое время вторжения НАТО в Россию. Война начнётся с воздушных провокаций

ИМ Ильдус Мамлеев У Сивкого с математикой и тем более с логикой большие проблемы однако.

S Seruoki Пиндосовский мир загоняет себя в тупик, ставя нас в безвыходное положения Ка отмотать ситуацию назад, когда уже столько ужасного сказано, сделано и подготавливается? Почти невозможно. До выборов жахнут. Вся надежда на наше упреждение, как в 2022г. Только надо быть более решительными и последовательными, без соплей и реверенсов. И не забывать, что в тылу у нас по разным оценкам 15 миллионов мигрантов, готовых к своим разрушительным беспощадным действиям...