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Дело Джеймса Хардена по обвинению в незаконном ношении оружия закрыто

Прокуратура округа Харрис в Хьюстоне официально закрыла и прекратила дело в отношении защитника «Кавальерс» Джеймса Хардена по обвинению в незаконном ношении оружия.

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