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В Курске стартовал прием заявок в Школу экскурсоводов-волонтеров по военно-историческим маршрутам Курской битвы

<p style="text-align:justify"><strong>Открылась регистрация на учебную программу &quot;Школа экскурсоводов-волонтеров по военно-историческим маршрутам&quot;, организованную Российским военно-историческим обществом и Правительством Курской области.

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