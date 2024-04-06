В Курске стартовал прием заявок в Школу экскурсоводов-волонтеров по военно-историческим маршрутам Курской битвы

<p style="text-align:justify"><strong>Открылась регистрация на учебную программу "Школа экскурсоводов-волонтеров по военно-историческим маршрутам", организованную Российским военно-историческим обществом и Правительством Курской области.
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