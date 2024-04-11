НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» накануне испытаний

Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» накануне испытаний

Изображение ТОС-3 из заявки на получение товарного знакаВ настоящее время на вооружении российской армии состоят две тяжелые огнеметные системы с разными особенностями и возможностями – ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх