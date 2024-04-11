Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» накануне испытаний

Изображение ТОС-3 из заявки на получение товарного знакаВ настоящее время на вооружении российской армии состоят две тяжелые огнеметные системы с разными особенностями и возможностями – ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».
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