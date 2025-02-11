Global Look Press / Nikolay Gyngazov Жительница Самары отдала мошенниками более 421 млн рублей. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале, полиции удалось задержать злоумышленников.
Жительница Самары отдала мошенникам почти полмиллиарда рублей
Комментарии
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лл
лина любимцева
Откуда у людей такие деньги?!!... Если заработала, значит не так глупа... А повела себя как полная ДУРА и ИДИОТКА!!.... Какому-то "курьеру" отдать такие огромные деньги... ВО КРЕТИНКА!!
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21 час.
Дмитрий Бакланов
С хорошей кредитной историей банки дают кредиты в миллион-полмиллиона легко. Даже бывает надо отказываться от повышения лимита по кредитке. На всякий случай.
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20 час.
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