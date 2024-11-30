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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Задоров нанес Малкину удар клюшкой со скамейки в матче «Бостона» с «Питтсбургом», Евгений замахнулся в ответ. Оба получили по малому штрафу

Задоров нанес Малкину удар клюшкой со скамейки в матче «Бостона» с «Питтсбургом», Евгений замахнулся в ответ. Оба получили по малому штрафу

Эпизод произошел в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Питтсбургом» (1:2).

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