Володин рассказал о дефиците 30% сельских учителей

В сельских школах не хватает около 30% учителей. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он оценил результаты проверок Счетной палаты в отношении педагогических кадров в российских регионах.
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