Никакой консолидации исламского мира и единого фронта против Израиля не будет

Катерина

Печально. Но автор прав. С самого начала конфликта я тут писала об этом. У кого сила, того и воля. ТАК устроен МИР. И всегда так было... история тому свидетель. Вот если бы Китай вспомнил о своём Тайване, то может чего-то бы изменилось... А Иран один не полезет в пекло. Хорошо хоть если беженцев приютят... Египет вон отгородился. Своя рубашка ближе к телу....