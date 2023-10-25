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Закон и Порядок

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Никакой консолидации исламского мира и единого фронта против Израиля не будет

Никакой консолидации исламского мира и единого фронта против Израиля не будет

НЕ  будет   никакой  консолидации  арабского  мира.Всю ночь и утро читаю про продолжающиеся боибардировки Газы Израилем.

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Комментарии
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Катерина
Печально. Но  автор  прав.  С самого  начала  конфликта я тут  писала  об  этом.  У  кого  сила, того  и  воля. ТАК  устроен  МИР.  И всегда  так было...   история  тому  свидетель.    Вот  если  бы  Китай  вспомнил о  своём  Тайване,  то  может  чего-то  бы  изменилось...  А   Иран  один  не  полезет в  пекло. Хорошо хоть  если беженцев  приютят...  Египет  вон  отгородился.  Своя  рубашка  ближе  к телу....
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