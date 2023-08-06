Оскар Пиастри: Переход в Red Bull? Мне и в McLaren хорошо

Оскар Пиастри: Переход в Red Bull? Мне и в McLaren хорошоGetty Images / Red Bull Content PoolНовичок Формулы 1 Оскар Пиастри отреагировал на высказывание Эдди Джордана о том, что однажды он может стать напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing.